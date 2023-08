Salvato al Regina Margherita un bimbo arrivato dalla Grecia con gravi problemi al cuore

Ha appena due anni e mezzo ed è arrivato a Torino dalla Grecia, perché affetto da una gravissima e rara forma di sindrome del QT lungo, che può portare alla morte cardiaca improvvisa per fibrillazione ventricolare. I medici dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino lo hanno salvato - per la prima volta in Italia, fa sapere l'azienda sanitaria Città della Salute e della Scienza - con un innovativo intervento mininvasivo di denervazione cardiaca.

L'inizio della vicenda

Il caso è stato segnalato ai medici torinesi da colui che è considerato la massima autorità mondiale nel campo di questa patologia, il professor Peter J Schwart. La Città della Salute e della Scienza di Torino, infatti, è l’unico Centro italiano e uno dei pochissimi al mondo in grado di eseguire questo tipo di intervento in pazienti sia adulti sia bambini affetti da QT lungo ed altre malattie aritmogene.

La patologia

La sindrome del QT Lungo è una patologia genetica che colpisce il cuore di un bambino ogni 2.000 nati. La causa è dovuta ad un difetto genetico, cioè ad una mutazione nel DNA delle cellule, che causa un malfunzionamento delle stesse e può sfociare in una tempesta elettrica che alla fine fa arrestare il cuore, causando la cosiddetta morte in culla.

Per ridurre drasticamente questo rischio drammatico, il piccolo paziente è stato sottoposto ad un intervento di denervazione cardiaca simpatica in minitoracoscopia, una tecnica chirurgica che permette di praticare interventi complessi attraverso soltanto tre piccoli accessi laterali al torace del paziente. Conseguenze: una ripresa rapidissima ed una dimissione precoce dall’ospedale.

I rischi

La difficoltà della procedura nei bambini così piccoli sta nelle ridottissime dimensioni del torace. Innovativi strumenti chirurgici miniaturizzati hanno permesso, però, di raggiungere con esattezza il bersaglio e operare. Intanto, il bambino respirava con un solo polmone. Dopo pochi giorni, è stato dimesso dall’Aritmologia pediatrica in perfette condizioni.

Il lavoro di squadra

La presa in carico del paziente è stata possibile grazie alla coordinazione dell’équipe multidisciplinare interaziendale, composta da Fulvio Gabbarini, responsabile dell’Aritmologia pediatrica del Regina Margherita, che fa parte del Dipartimento di Pediatria, diretto dalla professoressa Franca Fagioli, Veronica Dusi della Cardiologia universitaria dell'ospedale Molinette diretta dal professor Gaetano Maria De Ferrari, Francesco Guerrera e Paraskevas Lyberis, della Chirurgia toracica delle Molinette, diretta dal professor Enrico Ruffini, Alessia Cerrina, della Chirurgia del Regina Margherita, diretta dal dottor Fabrizio Gennari, e da Valeria Mossetti, dell'Anestesiologia del Regina Margherita, diretta dalla dottoressa Simona Quaglia.