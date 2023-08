Banca Sella, nel primo semestre l'utile del gruppo sale a 76,2 milioni

E' in crescita l'utile netto del gruppo Sella. Nei primi sei mesi del 2023 è arrivato a quota 76,2 milioni, rispetto ai 61,5 dello stesso periodo del 2022. I risultati consolidati al 30 giugno 2023 sono stati approvati dal Consiglio d'amministrazione della capogruppo Banca Sella Holding. Accanto al buon andamento complessivo, sottolinea una nota, sul risultato ha inciso anche la componente non ricorrente derivante dalla partnership strategica con il Gruppo Sesa nei servizi di open finance che ha portato alla nascita di due società, Nivola, controllata da Sella tramite Centrico, e BDY, partecipata da Centrico stessa al 49%, cui è stato trasferito un ramo d'azienda.

L'utile netto

Senza considerare tale operazione, infatti, l'utile netto è di 60 milioni di euro e, dal punto di vista industriale, superiore a quello dello scorso anno, come testimonia la crescita del risultato di gestione pari a circa 172,4 milioni di euro (+38% rispetto allo stesso periodo del 2022), grazie ad un aumento del margine d'intermediazione superiore a quello dei costi. Rispetto al primo semestre 2022, si sono registrati un maggior costo del rischio di credito e alcune svalutazioni prudenziali su partecipazioni a patrimonio netto.

L'impatto del decreto

I risultati al 30 giugno 2023 - precisa il gruppo - non tengono conto dei possibili impatti del decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri di lunedì 7 agosto sugli extraprofitti che tanto sta agitando il mondo bancario. I potenziali effetti della norma, di cui non si ha ancora il testo definitivo e che dovrà poi essere convertita in legge dal Parlamento, saranno considerati nel bilancio annuale 2023.

I margini

Significativa la crescita del margine di intermediazione, che ha registrato un incremento del 19,2%, raggiungendo i 500,2 milioni di euro, consentendo al gruppo di proseguire gli investimenti, le iniziative di sviluppo e la crescita occupazionale, coerenti con il proprio piano strategico. Il margine di interesse è aumentato del 65%, grazie prevalentemente alla componente commerciale e alla dinamica dei tassi di interesse, e i ricavi netti da servizi sono saliti del 7,6%. Il risultato netto dell'attività finanziaria si è ridotto del 61,2% principalmente per effetto delle operazioni non ricorrenti dello scorso anno di cessione titoli e crediti fiscali a terzi. La raccolta globale al valore di mercato al 30 giugno 2023 - spiega la nota - si è attestata a 52,4 miliardi di euro, in aumento del 7,8% rispetto ai 48,6 miliardi di euro di fine 2022.