Bardonecchia colpita da una colata di fango e detriti. IL VIDEO.

Un’improvvisa colata detritica ha interessato parte del centro di #Bardonecchia, con la piena del Rio Merdovine intorno alle ore 21.



Un'onda di fango e detriti o debris flow: un importante movimento verso valle, lungo un versante o un corso d'acqua, di materiale detritico.

La causa, secondo i primi rilievi, potrebbe essere attribuita a un distacco a monte del ghiacciaio, e non dalla poca pioggia caduta in serata.

Domattina verranno svolti accertamenti accurati, anche con l'ausilio di droni, per accertare l'esatta origine del fenomeno.

Al momento nessuna persona risulta ferita e non sono segnalati danni ingenti alle strutture. Ma, come si vede nel video, non sono mancati i momenti di apprensione per i cittadini che si trovavano a transitare nell'area negli attimi dell'esondazione.