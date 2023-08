Bardonecchia, ecco dove si è originato il disastro

Nella zona detta dei Camini, alla testata del torrente Frejus, l'acqua di una pioggia violentissima ha eroso i primi detriti. Le foto sono state scattate nel punto esatto in cui il “debris flow” è partito: una bomba d'acqua che ha generato non una vera e propria frana, ma una massiccia erosione, aumentata man mano che l'acqua scendeva a valle. Scivolando e mangiando pezzi di alveo per 8 km. Fino all'impatto dell'ondata di acqua e fango con la parte bassa del centro abitato di Bardonecchia. Un fenomeno simile si era verificato il 6 agosto del 2004.