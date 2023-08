Ferie in montagna, tra natura e rincari

Sembrano passate le nuvole e le basse temperature che avevano spinto alcuni a restare qualche altro giorno in città. A Bardonecchia sono tornato il bel tempo e trenta gradi senza umidità.

Ed è subito tutto esaurito. Come un anno fa, quasi cinquantamila persone - in questo inizio agosto - affollano il Comune dove ci sono circa 3.500 abitanti stabili. C’è chi arriva da Torino e dintorni, ma non solo, grazie anche al treno ad alta velocità.

"Mi piace l'ambiente - ci racconta questo ragazzo del Ghana - la montagna, il meteo, tutto"

"Io sono di Milano però vengo a fare le vacanze in montagna... anche se ultimamente i prezzi sono un po' esagerati eh, bisogna dire che si sono un po' alzati"

L’inflazione si sente anche in montagna. Un migliaio di persone al giorno, il doppio nel fine settimana, usa gli impianti di risalita. Ma il biglietto è aumentato di circa il sei per cento rispetto all’estate 2022.

Gli stessi problemi degli albergatori, che hanno dovuto rivedere all’insù il listino di quasi il 10 per cento. Pure loro, però, senza conseguenze.

Da metà luglio fino a fino a fine agosto Bardonecchia è sold out, in linea con anno scorso, anno dei record.

I turisti hanno riaperto gran parte delle 14.000 seconde case di Bardonecchia.

Interviste con:

Nicola Bosticco, amministratore delegato Colomion

Fabrizio Valentini, presidente albergatori Bardonecchia

Montaggio di Tiziana Samorì