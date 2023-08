Bardonecchia, gli aggiornamenti: non si entra in città con le auto. La conta dei danni

Non si entra a Bardonecchia dopo l'onda del Rio Merdovine che ha travolto il paese, le auto, alcuni edifici e un camper. Nessun morto, nessun ferito ma tanta paura nel paese dell'alta Val di Susa. Gli sfollati erano 120, ma nelle ultime ore si sono ridotti a 60. E poi, tanti danni: sono in corso le verifiche, in particolare, su ponti e argini. A causare l'ondata di fango sembra, al momento, sia stata una frana in alta quota, causata da un improvviso nubifragio, mentre a Bardonecchia c'era solo una pioggia leggera. L'Arpa Piemonte è sul bacino del Rio Frejus per sopralluoghi. Per questo c'è la massima allerta delle istituzioni per i possibili nubifragi che potrebbero interessare l'area nel pomeriggio. E per questo, in paese, per ora non si entra.

“Rimanete a casa”

Il Comune ha invitato i cittadini a rimanere in casa. Continuano i problemi alla rete idrica e del gas. Chiuso anche lo svincolo di Oulx dell'autostrada A32 in direzione Bardonecchia.