Bardonecchia, il punto sulle strade

Resta chiusa al traffico la Strada provinciale 255 della Val Clarea, presso Giaglione, interessata da smottamenti e nuove calate di detriti nella notte tra il 14 e il 15 agosto. Mezzi lavoro per liberare la strada dai detriti, ma la Città metropolitana fa sapere che è possibile la caduta di altri massi. Oggi, 16 agosto, giornata di verifiche per decidere come intervenire. Si tratta di frane estese su un fronte di 500-600 metri, che hanno interessato la Provinciale tra i km 2+200 e 2+600, fra località Pian delle Rovine e il fondovalle. I mezzi della Città metropolitana, ieri, hanno consentito a un gruppo di villeggianti di scendere a valle.

Bardonecchia verso la normalità, ponti da valutare

A Bardonecchia, nel frattempo, sta continuando la rimozione del materiale detritico sotto il ponte della confluenza dei rii Fréjus, Rochemolles e Dora in modo da consentire nella la valutazione della struttura del manufatto. All'interno di Bardonecchia la situazione sta comunque tornando alla normalità: strade liberate, in paese si entra attraverso l'autostrada. Il giorno di Ferragosto, ingresso consentito non solo ai residenti, ma anche ai titolari di seconde case e prenotazioni in alberghi e ristoranti. Giovedì 17 agosto si terrà regolarmente il mercato settimanale del Borgo Vecchio. Unica prescrizione, dovuta alla viabilità di ingresso modificata, l'accesso possibile solo per i mezzi con un'altezza non superiore a 3,40 metri.

Chiusa la Statale 335

Resta chiusa intanto la Statale 335 “di Bardonecchia” per la rimozione di detriti, per un tratto che si estende per circa 1 km e 700 metri, tra il km 10 e il km 11+700. Con relative deviazioni.