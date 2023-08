Bardonecchia, il supporto del ministro dell'Interno

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi si è collegato nella mattina di Ferragosto con la sala operativa delle forze dell'ordine di Bardonecchia, per fare il punto sul dopo-esondazione.

Ha ringraziato tutti, il questore di Torino Vincenzo Ciarambino, la sindaca di Bardonecchia Chiara Rossetti, e tutti gli agenti, per il gran lavoro svolto nell'emergenza, manifestando orgoglio, e soprattutto sollievo per una tragedia che non ha provocato vittime.

Nei giorni di ferragosto Bardonecchia stava ospitando 50mila persone ma fortunatamente la macchina dei soccorsi ha evitato complicazioni.

"Il più grande risultato che abbiamo ottenuto è stato di non avere feriti né morti" ha affermato la sindaca Chiara Rossetti.

Ora in pianificazione il lavoro per ripristinare viabilità e attività produttive.

Poi l'annuncio che il commissariato di polizia, travolto la notte del 13 agosto dalla piena di fango del torrente Frejus, potrebbe tornare parzialmente operativo giù domani.