Bardonecchia verso la ripresa, presto un modulo online sul sito del Comune per chi ha subito danni

A Bardonecchia giornate di lavoro incessante per rilanciare il turismo di queste ultime settimane estive.

Per portare via il più velocemente possibile fango e detriti - 100 mila tonnellate di metri cubi - via Medail è stata riaperta al traffico mentre la statale 335 è riservata ancora ai mezzi pesanti. A Bardonecchia si arriva comunque con l'autostrada e in treno.

Gli impianti - funivie, cabinovie, bike park e piscina - sono tutti aperti. Il Comune sta progettando una serie di eventi tra fine agosto e inizio settembre per lasciarsi definitivamente alle spalle questo brutto evento.

Si conta di riaprire i due ponti sul Frejus entro due o tre giorni.

Gli uffici comunali stanno predisponendo un modulo per la raccolta delle denunce di chi ha subito danni, stimati in oltre 10 milioni di euro. Il documento sarà disponibile sul sito del Comune di Bardonecchia che, intanto, ha organizzato uno sportello presso la Caserma dei Carabinieri di Bardonecchia, aperto al mattino (dalle 8,30 alle 13) per raccogliere le segnalazioni. Il Commissariato di Polizia resta invece inagibile per i danni subiti.