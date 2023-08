Battaglia delle Grange Sevine, tre giorni di commemorazioni in Val di Susa

Da venerdì 25 a domenica 27 agosto si terrà una tre giorni per ricordare il 79° anniversario della battaglia partigiana delle Grange Sevine in Mompantero, avvenuta il 26 agosto 1944.

Le commemorazioni

Le commemorazioni organizzate dalla Città metropolitana di Torino si intrecciano alla Challenge Stellina, tradizionale gara internazionale di corsa in montagna organizzata lungo i luoghi della battaglia, e si intrecciano con cerimonie in ricordo di altri episodi della guerra di Liberazione. Sabato 26 agosto a Sestriere si svolgerà, dalle 10.15, la tradizionale cerimonia in memoria dei 210 caduti della Divisione alpina autonoma Adolfo Serafino, delle Brigate partigiane Garibaldi e GL e dei civili che caddero nelle Valli Chisone e Germanasca e nell'Alta Valle Susa. Domenica 27 agosto a Condove saranno commemorati i sedici giovani partigiani della 114ª brigata Garibaldi uccisi dai nazifascisti il 20 aprile 1945. Sempre domenica si terrà la commemorazione della battaglia delle Grange Sevine con l'arrivo Costa Rossa, alle 11,15, della staffetta partigiana proveniente dalle Grange Sevine, accompagnata dalla Società filarmonica comunale venausina.

La battaglia

La battaglia avvenne il 26 agosto del 1944 alle Grange Sevine, a 1750 metri di altezza in territorio di Mompantero, quando i partigiani della divisione Stellina, guidati da Giulio Bolaffi (Aldo Laghi), accerchiarono e sconfissero le truppe nazifasciste. La battaglia costò la vita a tre persone, uno tra i partigiani e due fra i nazifascisti.

La gara

La tradizionale gara internazionale di corsa in montagna, Challenge Stellina, si terrà domenica da Susa (partenza dall'Arco di Augusto) alla località Costa Rossa, attraversando il territorio dei Comuni di Susa, Mompantero, Novalesa e Venaus. È la 35esima edizione della manifestazione organizzata in ricordo della battaglia. Il programma prevede anche altri appuntamenti a partire da venerdì sera, quando alle 21 a Venaus in borgata VIII dicembre sarà presentata la squadra azzurra dei partecipanti.