Benzina quasi a 2,8 euro sulla Torino-Piacenza

In un distributore sulla A21 Torino-Piacenza la benzina è arrivata a sfiorare 2 euro e 80 centesimi al litro. La denuncia è di Assoutenti e si ricava dai dati pubblicati sul sito Osservaprezzi carburanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un litro di benzina “servito”, in un distributore di Villanova d'Asti, costava ieri - giovedì 24 agosto - 2,798 euro, mentre il self-service era a 2,074 euro al litro. Il gasolio, sempre servito, era a 2,379 euro.

La denuncia

“Siamo in presenza di una stangata che si sta abbattendo sulle tasche degli italiani che rientrano dalle ferie estive”, afferma il presidente di Assoutenti Furio Truzzi. "Un pieno di verde costa oggi in media 7 euro in più rispetto ad appena tre mesi fa, un pieno di gasolio addirittura 10 euro in più, e ci chiediamo cosa aspetti ancora il governo ad intervenire per affrontare l'emergenza carburanti".

Il nuovo prezzo

Oggi, venerdì 25 agosto, il prezzo nello stesso distributore di Villanova d'Asti è diminuito: dall'aggiornamento del primo pomeriggio di oggi è a 2,469 euro al litro in modalità “servito”, mentre è rimasto invariato self service e gasolio.