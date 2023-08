Biella, marocchino denunciato per revenge porn

Non si era rassegnato alla fine della relazione e aveva messo online per vendetta le foto intime dell'ex oltre ai suoi contatti. Un uomo di origini marocchine è stato denunciato dalla Polizia postale di Biella per il reato di "revenge porn". Dopo una breve frequentazione la vittima aveva interrotto la relazione. Nei mesi successivi, si era accorta della diffusione online delle proprie immagini intime, dei propri contatti personali, oltre alla creazione di alcuni account fake a lei riconducibili, utilizzati anche per pubblicare recensioni negative sul sito dell'azienda presso la quale la donna lavorava. Lo stato di ansia e di smarrimento, unito al timore che la situazione degenerasse ulteriormente, ha spinto la donna a recarsi presso la sede della Questura di Biella. Gli accertamenti sulle tracce informatiche disponibili hanno consentito in brevissimo tempo di identificare l'indagato; gli investigatori della Polizia postale hanno anche scoperto che l'uomo aveva volutamente mentito alla donna circa la propria reale identità, utilizzando un nome fittizio con il quale l'aveva raggirata sin dall'inizio della loro conoscenza. L'uomo è stato denunciato.