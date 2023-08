Bimba precipita dal quinto piano, un passante la prende al volo e la salva

Un salvataggio che ha del miracoloso è avvenuto questa mattina a Torino: una bambina italiana è precipitata dal quinto e ultimo piano di un palazzo ed è stata presa al volo da un passante. Entrambi sono stati portati in ospedale per accertamenti.

L'episodio si è verificato in via Nizza, nel quartiere Nizza Millefonti, poco prima delle 11: da quanto risulta, la piccola si trovava in casa con i genitori. Quando era sul balcone è stata notata dal ragazzo residente in un palazzo di fronte, che ha attirato l'attenzione di un passante: quest'ultimo ha seguito la scena dal basso fino a quando la bambina si è sbilanciata, cadendo. Il passante ha attutito la caduta e l'ha salvata. Entrambi - la bambina e il passante - sono stati trasferiti al CTO di Torino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando sull'accaduto.