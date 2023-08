Bimbo morto in piscina ad Asti, indagata la nonna

Era l'unico adulto presente in casa nel momento dell'incidente: per questo motivo la nonna del bambino di due anni morto nella piscina di casa di Asti è stata indagata per omicidio colposo. L'accusa è stata formulata dalla procura di Asti.

Attesi in giornata i risultati dell'autopsia, per capire se il piccolo sia morto per un incidente o per un malore.

La nonna, racconta il suo avvocato, aveva tentato di salvare il piccolo praticandogli anche il massaggio cardiaco, prima che arrivassero i soccorsi.

Il bambino era poi deceduto all'ospedale Regina Margherita di Torino.