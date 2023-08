Bimbo trovato in bilico sul davanzale, la Procura dei Minori lo allontana dalla famiglia

La Procura per i Minori di Torino ha chiesto l'allontanamento dalla famiglia per il bimbo di 5 anni che è stato trovato qualche giorno fa in bilico sul davanzale del suo appartamento, solo in casa.

Secondo quanto si apprende da fonti vicine agli inquirenti, la casa si trovava in stato di degrado e il piccolo era solo: diverse le chiamate dei vicini di casa. I poliziotti, una volta intervenuti, hanno parlato con il piccolo mentre intanto entravano nella casa, che si trova fortunatamente solo a un piano rialzato.

La procuratrice Emma Avezzù ha quindi richiesto l'allontanamento del minore dalla famiglia.