Blocco Euro 5, la parola ai tecnici

"Il Consiglio dei ministri ha preso atto dell'informativa svolta dal Ministro dell'ambiente e della

sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in merito alla situazione relativa ai valori della qualità dell'aria nel bacino

padano e, in particolare, nella Regione Piemonte e alle eventuali limitazioni alla circolazione degli autoveicoli

alimentati a diesel di categoria inferiore alla Euro 6". Lo rende noto il comunicato di Palazzo Chigi.

"Il Consiglio dei ministri - viene spiegato - valuterà quindi gli approfondimenti che sono stati demandati alla sede tecnica,

tra i Ministeri competenti".

Oggi a Roma si terrà una riunione tecnica per tentare di scongiurare lo stop ai veicoli diesel Euro 5 in Piemonte dal 15 settembre. Lo è stato deciso ieri a Palazzo Chigi, nel primo consiglio dei ministri dopo la pausa estiva. Vi parteciperanno i tecnici dei dicasteri dei ministri Salvini, infrastrutture e trasporti, Pichetto Fratin, ambiente e sicurezza energetica, e Fitto, affari europei.

Intanto si allarga il fronte dei sindaci contrari al blocco. La sindaca di Verbania, Silvia Marchionini, del Pd, chiede di sospendere il provvedimento regionale e annuncia che non applicherà l'ordinanza. Analogo annuncio da parte del primo cittadino di Biella, Claudio Corradino, della Lega: non firmo il divieto, non ce l'ho con la regione - precisa ma con una norma che non ha senso.

Il provvedimento, che scatterà dal 15 settembre al 15 aprile in 76 Comuni della regione, dovrà essere infatti applicato da specifiche ordinanze comunali. Il blocco sarà valido nei giorni feriali dalle 8.30 alle 18.30 salvo diverse disposizioni più restrittive dei comuni.