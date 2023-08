Code a Borgosesia per il cambio del medico di base

Lunghe code e qualche malore, questa mattina davanti al Cup di Borgosesia, provincia di Vercelli, per il cambio del medico di medicina generale per la zona di Borgosesia, Quarona, Varallo e centri limitrofi.

Cup Borgosesia, le file per il cambio del medico

Un centinaio di persone si sono accalcate fin dalle 5 per assicurarsi l'assistenza del medico di famiglia, dopo alcuni avvicendamenti nei giorni scorsi. Gli inserimenti partivano da oggi, e davanti alla sede del Cup borgosesiano, al Lingottino, si sono formate code chilometriche. "La situazione del medico di base accaduta oggi con code infinite, allarmismo e molte persone rimaste senza assistenza è deprimente - commenta il sindaco di Quarona, Francesco Pietrasanta -. Vedere una persona di 100 anni in coda per ore fa arrabbiare. Ci sarebbe molto da dire e da fare, ma non è il momento: adesso dobbiamo pensare ad aiutare chi è senza assistenza diretta".

Sul caso interviene anche il segretario regionale in Piemonte del Pd e vicepresidente della commissione sanità, Domenico Rossi: "Le foto davanti al Cup di Borgosesia sono la rappresentazione plastica del fallimento della gestione della sanità di Cirio e Icardi. Continue promesse, numeri e voli pindarici sul sistema Piemonte, ma la realtà è questa: una situazione non più sostenibile che mette a serio rischio la tenuta della sanità territoriale. Dove sono le assunzioni promesse?".