Botteghe chiuse, Confartigianato: "Torino sta perdendo la sua storia"

“Con la crisi dell'artigianato Torino sta perdendo la sua storia. Non è solo un problema identitario o economico, il fenomeno ha delle ricadute sociali sui quartieri, sui giovani che anziché stare in strada potevano imparare un mestiere grazie all'apprendistato". Marco Negro, imprenditore artigiano e membro del direttivo di Confartigianato Torino, commenta così l'ultima analisi della Cgia di Mestre sulla crisi dell'artigianato nel nostro Paese. -18.075 botteghe in dieci anni solo a Torino, -27,2% nel Vercellese.

“L'artigianato, soprattutto a Torino, ha subito un brusco arresto per diverse cause: quella più pesante è la pandemia, che ha determinato notevoli problemi economici a buona parte delle nostre aziende”, spiega Negro. "Secondo aspetto, il ricambio generazionale che non è stato assolutamente agevolato sia dal punto di vista del supporto economico che di quello formativo". Anche le trasformazioni culturali non hanno aiutato. "Oggi gli artigiani vengono visti in modo negativo, come se fossero antiquati, invece dovrebbero essere considerati un esempio di eccellenza, perché portatori di conoscenze e competenze che stanno scomparendo".

Tra i settori colpiti c'è anche quello dell'impiantistica. “In questi anni un duro colpo è arrivato dai bonus e dagli incentivi edilizi, che hanno sfalsato e drogato il mercato dei prezzi", commenta Negro, titolare di un'azienda attiva nel settore. "Per non parlare dei fardelli burocratici, difficili da gestire per le piccole imprese, e del blocco dei diesel Euro 5 che scatterà in Piemonte dal 15 settembre su cui ancora non c'è certezza. Molte imprese, come la mia, non sanno se saranno costrette a sostituire il parco mezzi oppure no".