Cade una frana, chiusa la strada provinciale a Rocca Canavese

La strada provinciale 34 è stata chiusa nel territorio di Rocca Canavese per una frana caduta nella notte. Già a Ferragosto - ricorda la Città Metropolitana - si era verificata una una caduta di pietre di non grave entità e la strada era stata transennata con limitazione della carreggiata. Una nuova caduta di pietre, la notte scorsa, ha convinto il personale della Viabilità della Città metropolitana, intervenuto subito, a decidere la chiusura della provinciale. Domani i tecnici della Città metropolitana effettueranno nuove verifiche del versante dove si è staccata la frana e si deciderà come intervenire.