Calano le temperature nella nostra regione: in arrivo temporali

La discesa di un’intensa perturbazione verso l’Italia e il Mediterraneo causerà il passaggio di un fronte freddo che tra la serata di giovedì e il pomeriggio di venerdì interesserà anche il Piemonte con il ritorno di violenti temporali e soprattutto un calo delle temperature.

I primi fenomeni temporaleschi sono attesi nella serata di giovedì dapprima su VCO, Novarese, Vercellese, Biellese e alto Canavese (anche con locali grandinate) e poi venerdì pomeriggio anche tra Alessandrino, Monferrato, Astigiano e in parte tra basso Canavese, Torinese e Cuneese, in esaurimento nel corso della serata. Proprio sul Piemonte centro-orientale è stata emessa da Arpa Piemonte un’allerta gialla per rischio idrogeologico a causa dei forti temporali previsti.

Il fronte freddo tenderà poi a traslare verso le regioni centro-meridionali, favorendo così il ripristino di condizioni stabili e ampiamente soleggiate nel corso del fine settimana su tutto il Piemonte, tuttavia con un’intensificazione dei venti di foehn sulle Alpi che, nella giornata di domenica, potrebbero risultare anche di forte intensità e in estensione alle pianure occidentali. Atteso, inoltre, un deciso calo delle temperature minime notturne che, nelle zone rurali della pianura piemontese, si potranno spingere fin verso i 10-13°C, mentre le massime risulteranno generalmente comprese tra 28 e 31°C.

A seguire, all’inizio della prossima settimana, possibile nuovo rinforzo dell’anticiclone subtropicale con possibile ondata di caldo anche sul Piemonte.