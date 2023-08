Calcio, un gol di Pogba nel 5 a 0 contro l'Alessandria

Si chiude con un 5-0 all'Alessandria, squadra di serie C , il pre-campionato della Juventus. Nell'allenamento congiunto che si è disputato alla Continassa, infatti, i bianconeri hanno realizzato un pokerissimo nel derby piemontese e Massimiliano Allegri ha fatto le ultime prove in vista dell'esordio in campionato di domenica a Udine. Il primo tempo si è concluso sul 3-0 grazie alle reti di Rugani (doppietta) e Pogba, con quest'ultimo che ha mandato segnali confortanti sulla propria forma fisica dopo gli acciacchi che lo hanno frenato nell'ultimo anno. Nella ripresa, invece, le firme dei gol sono state di Vlahovic e Fagioli. Ora Danilo e compagni si proietteranno verso il debutto in serie A, domenica sera alla Dacia Arena contro l'Udinese si comincerà a fare sul serio.