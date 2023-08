Torino e Juventus si preparano al debutto in Serie A

Prosegue senza particolari scossoni la preparazione delle torinesi alla Serie A, al via nel fine settimana. Il Torino, atteso dal debutto lunedì sera all'Olimpico contro il Cagliari, presenterà nuovamente Nikola Vlasic, approdato in granata a titolo definitivo pochi giorni fa dopo il prestito della scorsa stagione.

Il Toro accoglie nuovamente Nikola Vlasic

Sul fronte uscite vicino all'addio Singo, diretto al Monaco, nel Principato, per 10 milioni di euro mentre è ai dettagli un altro ritorno, quello di Lazaro, di proprietà dell'Inter. I granata si sono confermati tra le società più attive in questa sessione, anche se Ivan Juric, nel dopopartita di coppa contro la Feralpisalò, ha chiesto altri rinforzi.

Per la Juve unico arrivo Timothy Weah

Situazione diversa in casa Juventus: pochissimi gli affari per i bianconeri. In attesa del colpo dell'ultimo minuto, sembra calda la pista che porta a Domenico Berardi dal Sassuolo, è arrivato il solo Timothy Weah. Una faccia nuova che non compensa gli addii, ultimo quello di Barrenechea approdato al Frosinone mentre voci parlano di un interessamento del Milan per Moise Kean. Il club intanto ha presentato la terza maglia, di color carbone, un omaggio al patrimonio industriale di Torino ed un richiamo alle divise dei portieri del passato. Ad indossarla, tra vari modelli, Paul Pogba, atteso domenica sera a Udine dopo il gol nella partitella a porte chiuse alla Continassa contro l'Alessandria, finita 5-0 per i bianconeri. Resta fuori Bonucci: l'associazione calciatori ha chiesto il reintegro in rosa dell'ex capitano. La società ha risposto con una nota in cui rivendica il suo operato.