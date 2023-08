Vlahovic al Chelsea, Lukaku alla Juventus? Si tratta.

Dusan Vlahovic al Chelsea, Romelu Lukaku alla Juventus. L'intrigo dell'estate è servito. Il belga, dopo la rottura con l'Inter, è alla cima dei desideri bianconeri per una stagione, la prossima, senza coppe europee. Servirà una squadra d'assalto capace di conquistare il piazzamento Champions con vista Scudetto.

Scambio Vlahovic - Lukaku, i motivi del si

Il Chelsea dal canto suo non ha alcun interesse ad avere in rosa un giocatore di 30 anni che già in passato ha manifestato la sua voglia di non rimanere a Londra. I blues, dopo il cambio di proprietà, sembrano orientati ad una politica diversa, più contenuta nei conti e con uno sguardo alla carta d'identità. Lukaku era stato pagato all'Inter, due anni fa, oltre 100 milioni di euro. Cifra non dissimile da quella sborsata un anno e mezzo fa dalla Juventus alla Fiorentina per Vlahovic: 80 milioni di euro più 11 di commissioni.

Scambio Vlahovic - Lukaku: i due giocatori senza mercato

Altro tema che rende lo scambio possibile. Lukaku dopo la rottura con l'Inter non ha offerte. Stessa cosa vale per Vlahovic. Il Bayern Monaco dopo un'iniziale interessamento non ha avanzato una proposta e nessuno sembra intenzionato a soddisfare le richieste bianconere: 55 milioni di euro, per evitare una minusvalenza.

Gli indizi per un finale positivo della trattativa ci sono tutti. A rafforzare l'idea di uno scambio anche le quote dei bookmakers che vedono nel doppio trasferimento la soluzione più logica che soddisfi club, giocatori, bilanci.