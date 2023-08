Carcere di Biella, 36 nuovi agenti

Nei giorni scorsi sono stati assegnati alla casa circondariale di Biella 36 nuovi agenti del corpo di polizia penitenziaria del 181/o corso provenienti dalla Scuola di formazione e aggiornamento del personale penitenziario d'Italia".

L'annuncio arriva dalle organizzazioni sindacali del corpo di polizia penitenziaria del carcere di Biella. “A loro va il nostro benvenuto nella grande famiglia del corpo di polizia penitenziaria e gli auguri di una brillante carriera. Altresì vogliamo ringraziare tutti i colleghi, che a breve, verranno trasferiti in altri Istituti, per il loro contributo dato in questi anni e per il raggiungimento degli obiettivi a loro carico”.