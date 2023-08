Carcere di Torino, parla la mamma della 28enne suicida

"Aspettavo di incontrarla al colloquio la prossima settimana". L'incontro invece non potrà

più avvenire, perché a parlare è la mamma della giovane di 28 anni che si è suicidata ieri a Torino, impiccandosi in carcere.



Lo stesso penitenziario in cui un'altra donna aveva finito di vivere proprio ieri, dopo che da molti giorni rifiutava cibo e acqua.

"Ero molto preoccupata - dice ancora la mamma della 28enne, attraverso il proprio avvocato che ha parlato all'agenzia Ansa - ero preoccupata per le sue condizioni: l'ultima volta che ci siamo parlate in video chiamata mi aveva detto: 'Mamma non ce la faccio più'".



La ragazza, originaria di Riva Ligure, doveva scontare circa due anni e mezzo di reclusione per un cumulo di condanne con fine pena nel marzo del 2025. Una storia di tossicodipendenza alle spalle, dopo un periodo in affidamento al Sert di Imperia, ai primi di maggio di quest'anno era stata trasferita nelle carceri femminili di Pontedecimo, a Genova ma a fine luglio era stata mandata alle Vallette.

La famiglia della giovane ora vuole chiarezza su questa morte. "I familiari hanno solamente saputo che la ragazza si è impiccata. Per ora, ufficialmente non ha avuto altro tipo di comunicazione - dice all'ANSA l'avvocato Marzia Ballestra - Il corpo della ragazza è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria e si attende di sapere se si procederà o meno con l'autopsia. E comunque sarà da capire in che contesto e in che

modo si è sviluppato questo gesto".

"La sua famiglia vuole chiarezza - ha detto la legale - e capire cosa è successo e se

ci possono essere responsabilità di terzi". Secondo quanto appreso la giovane donna non avrebbe lasciato biglietti e neppure manifestato con altre detenute l'intenzione di togliersi

la vita.

Tanti in provincia di Imperia la ricordano con affetto, anche come ultrà della Sanremese.

Non è la sola mamma oggi a esprimere la sua preoccupazione per la situazione del carcere di Torino, nel giorno in cui il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è andato in visita.



Davanti c'erano anche alcune "Mamme in piazza per la libertà di 'dissenso', collettivo che riunisce le madri di alcuni detenuti (o ex), soprattutto di carcerati che stanno scontando pene o misure di custodia cautelare per reati contro l'ordine pubblico commessi durante manifestazioni studentesche o No Tav.

"In realtà noi non sapevamo che venisse il ministro - spiegano - siamo arrivate qui, come spesso facciamo, per donare dei ventilatori alla sezione femminile. Fa un caldo atroce in

carcere e cerchiamo di aiutare le detenute. Quando abbiamo visto entrare il ministro, ci siamo fermate".



Hanno distribuito intanto un volantino con scritto: "Basta morti, basta torture e basta degrado". “In questo periodo - raccontano - con il caldo la situazione è estremamente pesante per i detenuti. Non hanno nulla per refrigerarsi. Queste sono strutture che avrebbero bisogno di una ristrutturazione. Noi portiamo i ventilatori d'estate, d'inverno i phon. La situazione è pessima da anni, per via del sovraffollamento. Non ci sono misure alternative al carcere eppure ci sono casi che avrebbero bisogno di percorsi diversi. Un anoressico o un ragazzo drogato non possono stare qui. C'è bisogno, in questi casi, di un aiuto psicologico importante”.