Carlotta Gilli, già tre medaglie ai Mondiali paralimpici di Manchester

Ai mondiali in corso a Manchester grandi risultati dell'atleta torinese Carlotta Gilli. Ieri ha conquistato l'argento nei 100 dorso femminili, dopo essersi messa al collo altri due ori: prima nei 100 farfalla e poi nei 100 stile libero. Oggi la 22enne delle Fiamme Oro e Rari Nantes Torino torna in vasca per qualificarsi alle finali dei 50 stile libero.



L'intervista rilasciata a RaiSport dopo la gara dei 100 stile libero