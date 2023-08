Caso Bigliettopoli, Esposito intercettato. Inchiesta sui magistrati

Non potevano intercettarlo senza autorizzazione, così dice la legge. Invece un PM di Torino e un Gup di Firenze lo hanno fatto, hanno intercettato il senatore del PD Stefano Esposito senza averne l'autorizzazione. Ora il Guardasigilli Carlo Nordio ha chiesto al PG della Corte di cassazione di procedere ad azione disciplinare nei confronti del PM Gianfranco Colace di Torino e del Gup Lucia Minutella di Firenze.

Intercettazioni e Bigliettopoli

Il punto di partenza è un’indagine per vicenda che riguarda le intercettazioni telefoniche disposte e acquisite nel processo denominato “Bigliettopoli”, in cui il principale imputato è Giulio Muttoni, noto imprenditore nel settore dei concerti. Il capo di incolpazione è “grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile”, una delle fattispecie prevista dalla Legge del 2006 sull’ordinamento giudiziario. La contestazione riguarda il presunto mancato rispetto delle regole sulle intercettazioni telefoniche. La Procura ha chiesto informazioni sulla vicenda sia al presidente della Corte di appello, Edoardo Barelli Innocenti, sia al procuratore generale, Franco Saluzzo.

La questione della casualità

Colace e Minutella, i due magistrati incolpati, saranno interrogati dopo le ferie dai sostituti procuratori della Cassazione addetti al settore disciplinare. Acquisiti gli atti processuali e le versioni dei due magistrati, la Procura della Cassazione valuterà se chiederne il proscioglimento o se, viceversa, sussistano i presupposti per disporne il processo disciplinare davanti al Csm. Sulle circa 500 captate tra 2015 e 2018, agli atti dell’inchiesta sono finite 132 conversazioni. Casuali, perciò legittime e utilizzabili secondo la Procura. Non casuali perché gli investigatori sapevano di intercettare un parlamentare, perciò illegittime in assenza di autorizzazione parlamentare, secondo Esposito. Il quale non solo ha sollevato la questione nell’udienza preliminare, ma si è rivolto anche a CSM e Senato, lamentando la violazione della Costituzione.

In 19 rinviati a giudizio

Per quanto riguarda il caso Bigliettopoli, L’udienza preliminare si è conclusa a marzo dell’anno scorso con il rinvio a giudizio di 19 imputati tra cui gli stessi Muttoni ed Esposito per corruzione (la turbativa d’asta è prescritta). Le intercettazioni sono tra le fonti di prova.