Cade mentre cerca funghi, è in gravi condizioni

Un uomo di 73 anni è in gravi condizioni dopo essere caduto mentre cercava funghi nella zona di Craveggia, in val Vigezzo, nel Verbano-Cusio-Ossola. L'anziano è scivolato in un canale ed è stato raggiunto dai soccorritori che, nella stessa area, erano impegnati nelle ricerche di

Alessia Protospataro, la donna milanese di 49 anni della quale non si hanno notizie dalla scorsa settimana. Soggiornava in un bed&breakfast di Domodossola. Le ricerche della dispersa sono riprese all'alba.