Ciclismo, argento per Ganna e compagni nell'inseguimento ai mondiali di Glasgow

Un argento dal quartetto maschile dell'inseguimento e il bronzo di Chiara Cretti nel paraciclismo: questo il bottino azzurro nel sabato dei Mondiali su pista di Glasgow. Come un anno fa a Monaco, il verbanese Filippo Ganna e i suoi compagni, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Manlio Moro, devono accontentarsi della piazza d'onore: se nel 2022 era stata la Gran Bretagna a negare l'oro agli azzurri, oggi è il turno della Danimarca, che consuma la sua vendetta a due anni da Tokyo. Un successo senza appello (3'45"161 contro 3'47"396), ma l'Italia si conferma comunque ai vertici della specialità, un bel biglietto da visita in vista di Parigi. "Volevamo vincere e ci abbiamo provato - commenta il ct Villa - Sappiamo come siamo arrivati a questo mondiale e sappiamo che la Danimarca è una scuola di riferimento, come lo siamo noi. Abbiamo bene in mente che cosa fare da qui a un anno per le Olimpiadi e lavoreremo in questa direzione".

Ganna arricchisce comunque un palmares stellare: è la tredicesima medaglia ai mondiali su pista, si aggiungono all'oro olimpico, ai trionfi su strada, al record dell'ora. E oggi si corre l'inseguimento individuale, prova di cui Ganna è campione in carica e primo nel medagliere assoluto con cinque ori conquistati.

Sfuma invece il bronzo nella gara femminile dove, dopo il quinto tempo che aveva negato ieri la chance di bissare il titolo di Monaco, Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster superano al primo turno il Canada ma poi - con Chiara Consonni al posto di Balsamo - si arrendono alla Francia in una sfida tiratissima per il terzo gradino del podio iridato.