Filippo Ganna in finale nell'inseguimento a squadre ai Mondiali

A due anni da Tokyo, sarà ancora Italia-Danimarca. Il quartetto dell'inseguimento a squadre maschile, guidato da Filippo Ganna, affronterà i nordici per il titolo iridato ai Mondiali in corso a Glasgow, in Scozia. In ballo c'è il sesto alloro per la locomotiva di Verbania. A un anno dalle Olimpiadi di Parigi. E come due anni fa in Giappone il treno azzurro, composto, oltre che da Ganna da Jonathan Milan, Stefano Moro e Francesco Lamon ha superato in semifinale la Nuova Zelanda percorrendo i quattro chilometri di gara in 3’46”855.

Mondiali di ciclismo su pista a Glasgow, Filippo Ganna in finale nell'inseguimento a squadre

Più di un secondo rispetto al tempo siglato dai danesi che, nella seconda semifinale, hanno strapazzato l'Australia. Due anni fa sul legno giapponese fu Ganna a prendere per mano l'Italia nella strada verso l'oro, recuperando negli ultimi 750 quasi 8 decimi ai biancorossi con una media superiore ai 70 chilometri orari. Domani sera a partire dalle 21 la rivincita. In ballo il titolo mondiale.