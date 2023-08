Cinque operai travolti e uccisi da un treno

Cinque operai sono stati investiti e uccisi da una motrice addetta alla movimentazione dei vagoni sulla linea Torino-Milano, all'altezza di Brandizzo, vicino Chivasso, nel Torinese. E' accaduto intorno a mezzanotte.

Come ha precisato Rfi, gli operai, addetti alla manutenzione ferroviaria, lavoravano per conto di una ditta appaltatrice esterna. Altri due lavoratori, impiegati poco distante dal luogo dell'impatto, sono riusciti ad evitare il locomotore e a mettersi in salvo. Entrambi sono stati trasportati in ospedale

"Un collega del 118 mi ha detto di aver visto una scena da brividi. E' una tragedia enorme". Cosi' il sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni, che di mestiere fa il medico, dopo l'incidente avvenuto nella notte stanotte sulla linea ferroviaria Torino-

Milano. "Uno dei due sopravvissuti dovrebbe essere il caposquadra", aggiunge il sindaco, che poi aggiunge: "Al

momento non si conosce l'identita' delle vittime, ma non si tratta di nostri concittadini"