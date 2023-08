Concerto di Ferragosto, che spettacolo a Paesana

Sarà stato quel Tuoni e fulmini di Strauss , scelto dal maestro Claudio Morbo - alla prima su questo speciale podio - proprio per esorcizzare il rischio maltempo che aveva affossato le prove della vigilia. Fatto sta che la pioggia non si è vista è così l ’Orchestra Bartolomeo Bruni della città di Cuneo è tornata a inondare di note e di musica il Ferragosto della Valle Po. Leoncavallo, Puccini, Von Weber e ad iniziare il Nabucco , Giuseppe Verdi.

La carica dei 13mila

Oltre 13mila persone per gli organizzatori sono saliti di buon’ora ai 1.390 metri di Bric Lombatera, a Paesana. Un arcobaleno di magliette, zaini e scarponcini raccontato nello Speciale TGR in diretta nazionale su Rai3 e RaiPlay dalle telecamere del Centro di produzione Rai di Torino e impreziosito dalle immagini riprese da un drone in volo all’ombra del Monviso per celebrare la 43esima edizione del Concerto sinfonico di Ferragosto. Una festa proseguita anche fuori onda con i bis acclamati a gran voce dal pubblico: la Norma di Bellini e a chiudere questa grande evento di musica e montagna, tra gli applausi del pubblico, le Nozze di Figaro, Mozart.