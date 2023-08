Confezionava dosi di cocaina in casa e poi scendeva in strada a spacciare, arrestato dalla Polizia

Per la Polizia è stata bloccata così “un’importante attività di spaccio cittadina”. Un uomo è stato arrestato dagli agenti di Alessandria. In casa aveva 24 dosi di cocaina già pronte, oltre 7000 euro in contanti, un orologio di lusso e tutto il materiale usato per tagliare lo stupefacente. A far scattare i controlli i suoi movimenti, giudicati sospetti, in strada. Inoltre l'uomo era già noto agli inquirenti per precedenti indagini e si è dimostrato subito irrequieto alla vista degli agenti.

Il sequestro

Nella perquisizione domiciliare, effettuata con il supporto di unità cinofile messa a disposizione dalla Questura di Genova, i poliziotti hanno trovato circa 700 grammi di cocaina, due mazzette di denaro contante per un totale di oltre 7 mila euro, 3 bilancini di precisione, taglierini e lame usate per il porzionamento dello stupefacente, materiale plastico per il confezionamento delle dosi, oltre a un orologio marca Rolex modello Daytona, di cui il perquisito non è stato in grado di giustificare il possesso.

I nascondigli

La droga era stata presumibilmente occultata nel guardaroba, in camera da letto, indicato sia dall'uomo come nascondiglio, sia dal cane antidroga Leone nel corso dell'intervento. Ma è stata rinvenuta in un terrazzo esterno dell’abitazione, all’interno di un contenitore dei rifiuti. L'ipotesi è che il materiale sia stato spostato mentre gli agenti cercavano di accedere all’abitazione, prima bussando e poi passando dall'esterno. Nella casa si trovava la moglie dell'uomo che dunque potrebbe aver avuto un ruolo nell'occultamento dello stupefacente nel cassonetto.

L'arresto

L'arresto è già stato convalidato e seguito dalla misura della custodia cautelare in carcere. La tesi degli inquirenti è che l’attività di spaccio fosse svolta su ampia scala, con sensibili quantitativi di stupefacente acquistati, stoccati e poi ceduti al minuto.