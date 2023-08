Confische alla criminalità organizzata: sgomberata la villa dei Marando a Volpiano

L'ultima operazione di confisca delle forze dell'ordine in Piemonte si è completata ieri. L'appartamento in via Buonarroti 32 a Volpiano apparteneva alla famiglia Marando.

Quello dei Marando in Piemonte è un nome che riporta alla mente faida di Volpiano. E al boss Paquale, che di quella lunga scia di sangue è stato accusato e poi è scomparso in circostanze misteriose, sarebbe da ricondurre anche il bene confiscato ieri.

La casa era ancora abitata e per questo è scattato il blitz , ordinato dal questore di Torino, Vincenzo Ciarambino ed eseguito da polizia e carabinieri. Gli occupanti dello stabile però non hanno fatto resistenza e adesso la struttura è nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati.

Si tratta del quarto bene tornato sotto il controllo dello Stato in Piemonte nell'ultimo anno solare.

Spesso però le difficoltà crescono proprio dopo questo primo passo: il settantacinque per cento infatti è ancora nelle mani dell'agenzia nazionale e anche tra quelli già assegnati la quota di quelli utilizzati è bassa.

Oltre la metà dei beni confiscati si trova in comuni con meno di 5000 abitanti che fanno ovviamente fatica a farsi carico delle strutture.

Un aiuto potrebbe arrivare dai quasi 700mila euro messi a disposizione dalla Regione nel nuovo bando dedicato al tema della nuova vita delle proprietà sottratte alla criminalità organizzata: di questi 486mila euro saranno dedicati alle spese di investimento.

Nella maggior parte dei casi le difficoltà infatti son legate a difficoltà burocratiche ed economiche e non a episodi di intimidazioni e minacce com'era successo non lontano da Volpiano, a San Giusto Canavese, dove la villa degli assisi, i broker del narcotraffico. Ora la casa ha una destinazione e presto dovrebbe ospitare una cooperativa per assistenza sociosanitaria

E il futuro di un altro bene, sottratto al boss della camorra Pasquale Galasso nei primi anni Novanta -ma poi tornato nelle mani della moglie - il castello di Miasino, sul lago d'Orta, sarà al centro della diretta del tg regionale del Piemonte delle 14.

servizio di Jacopo Ricca- montaggio di Carlo Cerrito