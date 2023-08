Crisi idrica e agricoltura, l'Est Sesia dichiara lo stato di emergenza

A preoccupare è la diminuzione della portata della Dora Baltea degli ultimi giorni, e la concomitante richiesta di diminuire la portata del lago Maggiore. Condizioni che portano il novarese allo stato di emergenza idrica, con riduzioni previste dell'80%.

Emergenza dichiarata formalmente dal Consorzio di irrigazione Est Sesia, e che preoccupa il settore agricolo, che stava attraversando l'estate in condizioni di normalità, grazie alle piogge delle ultime settimane.

Le coltivazioni di mais sono ormai quasi tutte a fine ciclo irriguo, mentre le risaie richiedono ancora un paio di cicli di irrigazione per arrivare a maturazione. Fondamentale dunque non sprecare l'acqua a disposizione. Per questo il Consorzio chiede regole chiare, a tutela di un territorio agricolo che produce il 90% del riso italiano.