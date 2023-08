Crolla un pannello del controsoffitto del grattacielo della Regione

E' successo venerdì scorso al sesto piano, quello in cui - ironia della sorte - si trovano anche i reparti di manutenzione. Un pannello del controsoffitto ha ceduto ed è precipitato sul pavimento davanti ad una delle scrivanie di uno dei tanti uffici del nuovo grattacielo della Regione Piemonte.

Guasti e disservizi

L'episodio si aggiunge ad altre segnalazioni evidenziate dai sindacati. In una nuova lettera inviata ai vertici della Regione, Cgil, Cisl e Uil hanno denunciato una serie di problematiche: dall'assenza di defibrillatori nell'edificio al malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione, dai ripetuti guasti agli ascensori alla frequente mancanza di acqua nei bagni, e poi ancora i vetri: diversi quelli già rotti.

La richiesta dei sindacati

Problematiche diverse per cui i sindacati chiedono interventi tempestivi. “Si è trattato di un banale incidente ma ci sono troppi disservizi e problemi per un edificio appena inaugurato - commenta Guido Catoggio, segretario generale funzione pubblica Cgil - e auspichiamo di avere finalmente un riscontro per tutte le criticità che abbiamo segnalato ripetutamente e ancora negli ultimi giorni. Bisogna intervenire subito per garantire la sicurezza dei duemila dipendenti della Regione concentrati nel grattacielo”.