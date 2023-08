Daisy Osakue in finale nel lancio del disco

A Budapest gara difficile per Daisy Osakue, ma che riesce a qualificarsi per la Finale nel lancio del disco femminile ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera. Per la primatista italiana un poco emozionante lancio da 61.31 metri che le permette di chiudere al settimo posto nel Gruppo A per poi scendere in dodicesima posizione assoluta dopo la gara del Gruppo B.

I primi due lanci sono stati nulli per la Osakue. Il primo da 62 metri il secondo un negativo 58.77. Di fatto l'atleta si è trovata alla terza rotazione a dover lanciare con l'obbligo di riuscire a qualificarsi. All’ultimo tentativo quindi Osakue ha raggiunto quota 61.31 metri, quasi 3 metri in meno del suo record raggiunto lo scorso 11 giugno, tuttavia sufficiente a permetterle con l'ultima posizione utile di staccare il biglietto per la finale di martedì 22 agosto.