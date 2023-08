Daisy Osakue e Marco Fassinotti in finale ai Mondiali di Budapest

Giornata di attesa per Daisy Osakue e Matteo Fassinotti, i due atleti piemontesi impegnati questa sera nelle finali rispettivamente di lancio del disco femminile e salto in alto maschile ai Mondiali di atletica leggera in corso a Budapest, in Ungheria.

Marco Fassinotti in finale con una misura che mancava da sei anni

Ad aprire la serata sarà Fassinotti con la finale del salto in alto prevista a partire dalle 19.55. Il suo 2,28, misura che non raggiungeva da sei anni, vale l'accesso in finale insieme a Gianmarco Tamberi, il campione olimpico in carica, arrivato alla stessa altezza al terzo tentativo. Per il 34enne piemontese è stato un crescendo con misure arrivate al primo, o al massimo, al secondo salto. Il 2,28 che vale l'accesso alle finale è arrivato al secondo tentativo. In 13 hanno raggiunto la misura che vale la corsa per le medaglie. I favoriti, grazie al percorso netto senza errori, sono il qatariota Mutaz Barshim, oro a Tokyo a parimerito con Tamberi, lo statunitense Ju'Vaughn Harrison ed il giapponese Ryuichi Akamatsu.

Daisy Osakue, finale col brivido nel lancio del disco

A partire dalle 20.20 invece toccherà a Daisy Osakue, brava ad artigliare l'ultima misura utile per l'accesso in finale anche se i suoi 61,31, arrivati al terzo ed ultimo lancio, sono lontani di 3 metri dal personale raggiunto lo scorso 11 giugno.

Daisy Osakue e Marco Fassinotti, dove seguire le finali

Le finali di Marco Fassinotti e Daisy Osakue saranno trasmesse in diretta da Rai2 e su Raiplay.