Tortona in festa per i giocatori del Derthona Basket

Un abbraccio collettivo con i tifosi nel centro storico di Tortona, per salutare la squadra che negli ultimi due anni si è confermata terza forza della serie A di basket. Il Derthona ha dato il via alla nuova stagione con un aperitivo aperto a tutti i tifosi, organizzato dopo il primo allenamento ospitato nella nuova cittadella dello sport. Un edificio dalle pareti a specchio, al fianco del palazzetto ancora in fase di costruzione, al cui interno i giocatori hanno ripreso confidenza con la palla dopo le vacanze.

Derthona Basket, la festa con i tifosi e la tensione per il debutto europeo

L'addio di Christon e Macura non ha intaccato le ambizioni del club, intervenuto sul mercato per allungare la panchina in vista del doppio impegno in campionato e Champions League, una prima volta europea per la città e per il tecnico Marco Ramondino: “Ritengo che noi dovremmo darci un unico grande obiettivo, quello di far diventare un gruppo di ottimi giocatori, molto buoni, farli diventare squadra. Se riusciamo a diventare squadra possiamo essere ambiziosi come è sempre stato questo club e come è giusto che sia”.

Derthona Basket, la prima di campionato a Venezia il primo ottobre

Il Derthona giocherà la prima di campionato domenica primo ottobre in casa del Venezia.

