Detenuto aggredisce un agente al Lorusso e Cutugno

Un detenuto nel carcere di Torino ha aggredito un agente di polizia penitenziaria che, dopo essere stato portato al pronto soccorso, è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni. Il fatto è avvenuto ieri sera. Il detenuto, secondo quanto ricostruito, aveva ingerito una notevole quantità di grappa che viene prodotta illegalmente nelle celle mettendo frutta a macerare in secchi e bacinelle. Dopo essere stato coinvolto in una rissa attendeva di ricevere la visita del medico ma, innervosito dall'attesa, ha aggredito il poliziotto.

Il sindacato di polizia penitenziaria Osapp denuncia che si tratta della trentesima aggressione dall'inizio del 2023 nel carcere Lorusso -Cotugno. Gli agenti feriti sono 31. "Il marasma - continua duramente l'Osapp in una nota - dilaga sia a Torino che altrove. Le passerelle con codazzo al seguito non servono a niente: sono solo chiacchiere e non producono niente di concreto. Il ministro promette telefonate ai detenuti mentre i nostri colleghi vengono aggrediti nel silenzio assordante di tutti". Secondo l'Osapp "l'unica soluzione è dichiarare lo stato di emergenza e disporre il commissariamento di tutte le carceri italiane".