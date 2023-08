Detenuto dà fuoco alla cella

Aveva ucciso un compagno di detenzione nel carcere di Velletri, per questo motivo era stato trasferito a Torino. Una gestione complessa, l'uomo è riuscito a procurarsi un lamierino con il quale voleva ferirsi. Gli agenti di polizia penitenziaria lo hanno convito a desistere. Il detenuto tuttavia ha dato fuoco a un materasso nella sua cella costringendo il personale del carcere a spegnerlo con un idrante. Il tutto è avvenuto nella sera di ieri.

"Rivendichiamo ancora una volta e con più veemenza - commenta il sindacato di polizia penitenziaria Osapp - l'istituzione immediata di un commissario straordinario per l'emergenza carceri. La struttura di Torino è in totale balia dei detenuti e delle detenute. Non ci sono più regole, il personale è stremato e lavorare sta divenendo sempre più pericoloso. Il carcere è invivibile per la stessa popolazione detenuta". "Rinnoviamo la nostra richiesta di aiuto a tutte le istituzioni - conclude il sindcato - perché la misura è colma. Il personale ha bisogno di fatti concreti, di chiacchiere ne ha sentite fin troppe".