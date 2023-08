Dieci maratone in dieci giorni: sfida di resistenza sul lago d'Orta

Inizia la “Orta 10 in 10”, una manifestazione che inizia oggi (sabato 5 agosto) e finirà lunedì 14. Più che una corsa, una sfida di resistenza. Si tratta di dieci maratone da percorrere in dieci giorni consecutivi di fronte al panorama del Lido di Gozzano, sulle sponde del Lago d’Orta. Gli iscritti sono 269 da sedici nazioni diverse, comprese Australia e India. A loro si aggiungono un centinaio di altri appassionati che si alterneranno nei vari giorni di gara. E' possibile infatti partecipare anche a una sola maratona.





I protagonisti più attesi

Da segnalare diversi ultrarunner «millenari». È il caso ad esempio del fenomenale statunitense Nick Nicholson, pronto a festeggiare la sua 1200ª maratona completata nel Day 2 della Orta 10 in 10, domenica 6 agosto. Nicholson, «serial runner» classe 1969, capace di correre 1.028 maratone dal 2016 al 2022, ha già collezionato diversi primati nel mondo della corsa. E ora insegue un altro record: completare ben 270 maratone in un anno. Presto riceverà inoltre un importante riconoscimento, la Triple Crown, assegnato a chi raggiunge quota 100 maratone, 100 ultramaratone e 100 trail da almeno 42,195 km. Il primatista italiano per numero di maratone completate è invece Vito Piero Ancora, classe 1953, che in occasione della dieci giorni di gare al Lido di Gozzano taglierà l'incredibile traguardo della sua 1600ª maratona.

L'appuntamento di Torino

La Orta 10 in 10 si disputa su un percorso si 10,5 km che si affaccia per lunghi tratti sul Lago d'Orta. Ma allo stesso tempo molti podisti corrono con vista sul Campionato Italiano di 100 km in programma il 30 settembre a Torino: l'evento targato Club Super Marathon Italia sarà infatti il teatro di gara degli Assoluti e Master Fidal che assegneranno i tricolori della specialità.