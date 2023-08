Domenica chiude la Statale 34 a Fondotoce

Per consentire a Rete ferroviaria italiana di eseguire gli interventi urgenti di manutenzione del sottopasso ferroviario all'altezza del km 3,700 della Statale 34 "del Lago

Maggiore" a Fondotoce, nel Comune di Verbania, è prevista la chiusura al traffico del tratto stradale che sovrappassa il tracciato ferroviario. Il tratto interessato si estende per circa 100 metri. Al fine di contenere il più possibile i disagi garantendo al contempo la sicurezza per le maestranze impegnate nelle lavorazioni, la limitazione lungo la Statale 34 sarà attiva nella sola fascia oraria notturna 23-7 da domenica 27 a mercoledì 30 agosto. Durante la chiusura la circolazione sarà indirizzata sulla viabilità locale.