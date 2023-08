Domenica da bollino rosso tra caldo e code in autostrada

Terzo weekend di agosto, giornate di rientro dalle ferie per tanti piemontesi. Osservate speciali l'Autostrada dei Fiori e la Torino Bardonecchia.

Come si evince dal Piano di Viabilità Italia questo fine settimana è tra quelli più intensi per la circolazione sulle autostrade italiane con traffico critico, code e incolonnamenti attesi e segnalati sia dalla polizia stradale che da Autostrade per l’Italia. Per la giornata di oggi allerta traffico già dalle prime ore della mattina.

Per essere aggiornati sulle condizioni del traffico, monitorandolo in tempo reale, è possibile utilizzare vari canali. C'è il sito di Autostrade per l’Italia, oltre che il sito del cciss.it e le trasmissioni di Isoradio, Onda Verde e Radio RAI.

Oltre al traffico c'è ci sono le ondate di calore a cui far fronte. A Torino oggi la temperatura percepita - secondo il bollettino del Ministero della Salute - arriverà a toccare i 36 gradi.