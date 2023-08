Donna scomparsa, ricerche in corso in Val Vigezzo

Da 4 giorni, da mercoledì 9 agosto, non si hanno notizie di una donna di 49 anni che, uscita per fare una passeggiata nella zona tra Toceno e il Santuario di Re, nel Verbano-Cusio-Ossola, non ha fatto ritorno nel B&B di Domodossola nel quale stava soggiornando. Soccorso alpino cvile e Soccorso alpino della Guardia di finanza stanno concentrando le ricerche nella zona della ciclabile della Val Vigezzo.