Dopo la cattura, l'inchiesta: tutti i dubbi sui perché del duplice omicidio

L'ottimismo dei cacciatori, che all'alba si erano uniti alla caccia all'uomo per catturare Sacha Chang era motivato. Poche ore dopo il 21 enne, accusato di duplice omicidio, è stato fermato dai Carabinieri che proprio i cacciatori della zona avevano accompagnato per i pendii del monregalese.

Il ritrovamento

Il giovane stava dormendo, nudo e sfinito dopo 40 ore di fuga, su una panchina davanti alla cappella di San Bernardo, nel comune di Torre di Mondovì. Lì nel fine settimana avrebbe dovuto tenersi una festa, annullata proprio per la paura del killer. Chang, partito da 600 metri, aveva raggiunto la quota di 1300, percorrendo molti chilometri. L'obiettivo dei militari non era solo arrestarlo, ma anche salvargli la vita.

Il duplice omicidio

Mercoledì pomeriggio aveva accoltellato prima il padre e poi il proprietario della casa dove era ospitato da alcuni giorni, Bert Ter Horst, medico sessantenne olandese molto conosciuto nel paese di Montaldo Mondovì. Sulle ragioni del delitto ora dovranno far luce gli inquirenti e la procura di Cuneo che ha emesso un decreto di fermo per duplice omicidio. Uno dei nodi è capire se il medico se stesse cercando di curarlo.

Sollievo per la cattura

"Siamo molto sollevati che il sospettato per questa terribile vicenda sia stato arrestato e speriamo che ora le nostre molte domande su quello che è accaduto in quella casa ricevano risposta" hanno detto i figli del medico. Fin dall'inizio si è parlato di problemi psichiatrici per Chang. Per oltre due giorni le comunità della zona hanno vissuto nel terrore. Resta il cordoglio per Ter Horst. Ora Chang si trova all'ospedale di Mondovì e se le sue condizioni lo consentiranno sarà trasferito in carcere.