Droga, due arresti e sequestro per tremila euro

Spacciavano in pieno centro a Torino, in Piazza Paleocapa. Un ventiquattrenne di origine gambiana aveva addosso 55 involucri di crack. E' il risultato della perquisizione avvenuta sul posto da parte degli agenti di Polizia. Gli accertamenti si poi sono velocemente spostati in un appartamento in Corso Regina Margherita dove viveva il secondo pucher che aveva appena venduto la droga al primo.

All'interno dell'alloggio abitato da un trentunenne di nazionalità senegalese, i poliziotti hanno trovato dentro una scarpa, chiusi in un sacchetto di plastica, 55 involucri termosaldati contenenti crack, del tutto simili a quelli rinvenuti al cittadino gambiano.

Presenza di crack anche in una tazza in ceramica e materiale vario utile al confezionamento dello stupefacente. Il trentunenne era in possesso di 2.675 euro in contanti subito sequestrata.

Il cittadino di nazionalità senegalese è stato arrestato per fabbricazione, spaccio e detenzione di sostanza stupefacente; il gambiano, invece, per detenzione ai fini di spaccio.