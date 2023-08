Droga, due arresti e una denuncia

Un cittadino albanese di 26 anni è stato arrestato a Torino in corso Cairoli per spaccio di droga. La polizia gli contesta il possesso di droga e lesioni personali. Poco prima dell'arresto aveva tentato di disfarsi di 13 ovuli di cocaina, di due pezzi di hashish; addosso aveva 190 euro in contanti; mentre nella sua auto è stata trovata della marjiuana.

Nella stessa giornata in corso Vittorio Emanuele II, sempre a Torino, le manette sono scattate per un cittadino marocchino di 25 anni pe rapina impropria, aveva rubato dentro un supermercato.

Mentre un suo connazionale di 22 anni è stato denunciato per ricettazione. Sull'autobus, senza biglietto, si era rifiutato di fornire le generalità all'addetto ai controlli Gtt; la polizia gli ha trovano 3 catenine, presumibilmente d’oro, nascoste in un taschino dello zaino di cui il giovane non è in grado di fornire indicazioni sulla provenienza e che per tale ragione vengono sottoposte a sequestro. Lui è stato denunciato.