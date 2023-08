Due morti in montagna in una sola giornata

Due morti in montagna nel giro di poche ore in Piemonte. La prima tragedia è capitata in alta Val Sermenza, nella Valsesia in provincia di Vercelli. Per cause ancora in fase di accertamento, un escursionista di 46 anni ha perso la vita precipitando per diversi metri in un dirupo. L'incidente è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio. Sul posto è intervenuta un'équipe sanitaria che ha tentato inutilmente di soccorrere l'uomo.

Deceduto per un malore

A monte di Chiappera, comune di Acceglio nel cuneese, un escursionista è deceduto invece per un malore lungo la strada sterrata che conduce alle Grange Collet. Appena la chiamata di emergenza è stata lanciata, è stato inviato l'elisoccorso 118 mentre un medico che si trovava in zona iniziava a prestare le prime cure al paziente. L'equipe sbarcata sul luogo dell'incidente ha iniziato le manovre di rianimazione cardiocircolatoria che tuttavia non hanno dato esito favorevole. La salma è stata affidata alla squadra del Soccorso Alpino sul posto che ha proceduto con il recupero via terra in collaborazione con i Carabinieri.

Colpito da un sasso

Un altro intervento, sempre nel cuneese, è stato portato a termine a Chiusa Pesio per un uomo colpito da un sasso, presumibilmente staccato da un branco di camosci, mentre percorreva la Ferrata Sordella nella zona del Marguareis. Il personale sanitario ha trattato l'infortunato che è poi stato imbarcato sull'elicottero per l'ospedalizzazione.