Emeregenza migranti, si cerca un nuovo hub regionale

Il modello è quello di Settimo Torinese. Un nuovo hub regionale di prima accoglienza per migranti per far fronte all'impennata degli sbarchi. Una struttura in cui ospitare le persone in attesa di una collocazione più stabile nei centri d'accoglienza.

L'aumento dei flussi

Sarà a Torino oppure in provincia: la ricerca dell'area più adatta è in capo alla prefettura che sta valutando diverse possibilità. La gestione sarà affidata alla Croce Rossa, come a Settimo. Obiettivo essere operativi entro settembre, per cercare di rendere la gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo meno emergenziale e più strutturale. Lo impone un afflusso di persone sulle coste del Sud Italia raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il Piemonte fa la sua parte accogliendo circa 11mila e 500 persone, il 9 per cento del totale nazionale.

La ricerca della struttura

Le prefetture intanto corrono per cercare strutture dove ospitarli. Nel Torinese nell'ultimo mese attivati cento posti letto in più. Sufficienti, per ora, perché la rotazione degli ospiti è rapida. Chi arriva, spesso si allontana dopo qualche giorno, tanti proseguono verso la Francia. Lo dimostrano i numeri registrati in alta val di Susa. A Oulx, al rifugio Massi. Ma anche oltre confine, a Briancon. Qui, la scorsa settimana, i rifugi solidali gestiti da volontari hanno segnato il proprio record storico: 300 persone accolte in una sola notte.